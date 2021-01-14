محمد بن سلمان يكشف قيمة فرص الاستثمار في السعودية خلال 10 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن قيمة فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية التي تصل إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد السعودي في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال ولي العهد السعودي أن من بين الـ6 تريليونات دولار، "3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة".

وأوضح أنه "سيتم تمويل 85 % من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، انطلاقًا مما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من مكتسبات".

وأكد الأمير محمد بن سلمان على أن "عام 2020 كان مليئًا بالتحديات وأن المملكة كانت جاهزة لذلك حيث أن رحلة التحول التي أطلقت قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، في الجوانب الاقتصادية والعمل الحكومي والنواحي الاجتماعية وخلقت فرص استثمارية نوعية".