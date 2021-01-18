حكومة مصر تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول بحلول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها للغاز الطبيعي لافتا إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام 2023.

واستعرض مدبولي منجزات الحكومة المصرية وفقا لما نقلته بوابة الأهرام، قائلا: "مجموعة البنك الدولي أعلنت في نهاية 2019 تنفيذ 32 محطة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تم الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وبلغت قيمة الاستثمارات للثروة البترولية 11 مليار دولار وتم تنفيذ العديد من المشروعات.. تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف.. الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة، وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023".

وتابع قائلا: "برنامج الحكومة يقوم على 3 محاور أولها حماية الأمن القومي المصري، وقد حرصت الحكومة على استعدادية القوات المسلحة المصرية من التسليح والتدريب، وكذلك مكافحة البؤر الإرهابية، وفي مجال الأمن المائي قامت الحكومة المصرية بالحفاظ على كل قطرة مياه والتوسع وإنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة فقد تم الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات بطاقة قد تجاوزت 9 مليارات جنيه وبطاقة مليون متر مكعب 1.2".

وأضاف: "كما تم تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليارات جنيه تخدم 1.4 مليون مواطن بمحافظات البحر الأحمر.. وبالنسبة للطاقة حققت الحكومة إنجازات ملحوظة حيث تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه، بالإضافة على استثمارات القطاع الخاص".