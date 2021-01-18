دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف ميناء الملك عبدالعزيز عن وصول 27 حاوية قادمة من قطر وذلك بعد التوصل إلى اتفاق حل الأزمة الخليجية خلال اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة.

استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من #ميناء_حمد إلى #ميناء_الملك_عبدالعزيز 🇶🇦🇸🇦 https://t.co/XKHwfhUbMU

جاء ذلك في تغريدة للميناء السعودية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ورد فيها: "استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد إلى ميناء الملك عبدالعزيز".

ويعتبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام "الميناء الرئيسي للمملكة العربية السعودية على الخليج العربي؛ حيث يعتبر ميناء البوابة الرئيسية لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، بالإضافة إلى أنّه يقدّم خدمات متخصصة كصناعة النفط"، وفقا لموقع الميناء الرسمي.

ويعدّ الميناء "مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، بانتهاجه دورًا رياديًّا ومبادرًا في تقديم خدمات عالية الجودة لكافة المتعاملين معه، والعمل على تجذير مفهوم المؤسسية مع ضمان تحديث النظم والأساليب وتطويرها في مجال إجراءات تقديم الخدمة لمتلقّيها وصولًا إلى مستوى متقدم من تحقيق الجودة الشاملة في الأداء وبناء اقتصاد إقليمي متميز بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي تنعكس آثاره الإيجابية على تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته في المملكة"، وفقا للموقع الرسمي.