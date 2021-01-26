نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حذرت "آبل" العملاء من أن هواتفها الذكية قد تتداخل مع الأجهزة الطبية، بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وفي إشعار نُشر على صفحة دعم "آبل" يوم السبت، توسعت الشركة في معلومات السلامة الصادرة سابقاً، محذرة المستخدمين من أن أجهزة "آيفون" تحتوي على مغناطيس وأجهزة راديو تنبعث من المجالات الكهرومغناطيسية، "قد تتداخل" مع الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة ومزيلات الرجفان.

ويحذر الإشعار المستخدمين على وجه التحديد من "المغناطيس داخل" جميع أنواع هواتف "آيفون 12" الأربعة، بالإضافة إلى ملحقات "ماغسيف".

وتشير "آبل" إلى أن إصدارات هواتف "آيفون 12" تحتوي على مغناطيسات أكثر من هواتف "آيفون" السابقة، لكنها أكدت أيضاً أنها لا تشكل خطراً أكبر للتداخل المغناطيسي مع الأجهزة الطبية مقارنة بالطرازات السابقة.

وقالت شركة "آبل" في الإشعار إن الأجهزة الطبية يمكن أن تحتوي على مستشعرات قد تتفاعل مع المغناطيسات أو موجات الراديو التي تقترب من بعضها.

وتوصي الشركة بإبقاء أجهزة "آيفون" و"ماغسيف" على مسافة "آمنة" بعيداً عن الأجهزة الطبية، أي ما تعرّفه بمسافة 15 سنتمتراً، أو حوالي 38 سنتمتراً عند الشحن لاسلكياً.

عندما كشفت "آبل" النقاب عن هاتف "آيفون 12" في الخريف الماضي، أعلنت الشركة أيضاً عن عودة ميزة "ماغسيف" لهواتفها - وهي ميزة محبوبة وجدت سابقاً في أجهزة "ماك بوك".

ويمكن للعملاء شراء أجهزة شحن "ماغسيف" لشحن أجهزتهم لاسلكياً، وغيرها من الملحقات المغناطيسية بما في ذلك الحقائب والمحافظ التي تعلق على الجزء الخلفي من الهواتف.

ولم ترد "آبل" على الفور على طلب للتعليق على سبب توسعها الآن في إرشادات السلامة. لكن مجلة "هارت ريثم جورنال" أصدرت تقريراً في وقت سابق من هذا الشهر يزعم أن المغناطيسات الموجودة في هاتف "آيفون 12" التي تجعله يتوافق مع ملحقات "ماغسيف" يمكن أن تتداخل مع مزيلات الرجفان وأجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة.

وقد حذر خبراء الصحة منذ فترة طويلة من استخدام الهواتف المحمولة أو حملها بالقرب من الأجهزة الطبية المزروعة، في جيوب القمصان مثلاً.

وقالت "آبل" في الإشعار: "استشر طبيبك والمصنِّع للأجهزة الطبية للحصول على معلومات خاصة بجهازك الطبي وما إذا كنت بحاجة إلى الحفاظ على مسافة آمنة بين جهازك الطبي وجهاز آيفون أو أي ملحقات ماغسيف. غالباً ما تقدم الشركات المصنّعة توصيات بشأن الاستخدام الآمن لأجهزتها حول المنتجات اللاسلكية أو المغناطيسية لمنع التداخل المحتمل".

كما أضافت آبل أنه إذا شعر أحد العملاء أن هاتف "آيفون 12" أو شاحن "ماغسيف" الخاص به يتداخل مع أجهزته الطبية، فيجب عليه التوقف عن استخدامها.