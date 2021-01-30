(CNN Business) -- كان هناك الكثير لتفكيكه في طوفان الأخبار هذا الأسبوع حول شركة GameStop، وسوق الأسهم ومجموعات شبكة ريديت وتطبيقات التداول وصناديق التحوط. إذا بدا الأمر كله كثيرًا، لا يمكننا أن نلومك على فهم ما يجري.

على الرغم من أننا لا نعرف كيف سيغير ما يسمى بتمرد ريديت مستقبل الاستثمار، فمن الآمن أن نقول إن وول ستريت لن تكون نفسها كما كانت أبدًا.

فيما يلي خمسة أشياء رئيسية تحتاج إلى معرفتها حول أسبوع وول ستريت الجامح:

1. إنها قصة ديفيد ضد جالوت

في قلب ملحمة GameStop هناك صراع بين مجموعتين مختلفتين تمامًا من المستثمرين: مجموعة من المتداولين اليوميين الهواة مقابل مجموعة من محترفي وول ستريت المعروفين بالباعة على المكشوف.

في هذه الحالة، فإن ديفيد هم التجار الصغار الذين يتجمعون في صفحة ريديت (رهانات وول ستريت)، ويعرفون أيضًا باسم جيش ريديت، أو جماعة ريديت، اعتمادًا على وجهة نظرك.

قال ريتشارد فيشر، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في دالاس: "لقد رأوا أن الأغنياء يصبحون أثرياء للغاية من خلال الاستفادة من الأموال الرخيصة، وهم يريدون الحصول على نصيبهم أيضًا".

وتتمثل مهمتهم في هدفين رئيسيين: رفع أسعار الأسهم لتحقيق أرباح لأنفسهم، وفي الوقت نفسه، إجبار المستثمرين المؤسسيين على التخلي عن الرهانات الهبوطية ضد الشركات المتعثرة، مثل GameStop وAMC وMacy's والعديد من الشركات الأخرى.

إن جالوت هنا، هم في الغالب صناديق تحوط تقوم ببيع هذه الأسهم على المكشوف - وبعبارة أخرى، يراهن المستثمرون الكبار على أن تلك الأسهم سوف تنهار. وهم أيضًا نخبة وول ستريت التي يعتمد عليها ملايين المستثمرين لاتخاذ قرارات ذكية لتعزيز محافظهم الاستثمارية. لكن العمل في صناعة مرتبطة بنظام بيت البطاقات الذي أدى إلى الأزمة المالية لعام 2008، يجعل هؤلاء العمالقة ليسوا محبوبين تمامًا. وتستمتع المنشورات على موقع رهانات وول ستريت الفرعي بمشاهدة البائعين على المكشوف، وهم يخسرون مليارات الدولارات.

2. كيف بدأ رالي الألعاب

مجتمع رهانات وول ستريت، الذي يضم الآن حوالي 5 ملايين متابع، موجود منذ 2012. وصف نفسه كما لو أن "4Chan عثر على محطة بلومبيرغ"، فإن العدمية الدخيلة للمنتدى واللغة الغامضة والميمات اللاذعة أشعلت حربًا على التيار السائد المتصور.

لاحظت المجموعة أن GameStop، شركة البيع بالتجزئة لألعاب الفيديو، كانت تعاني من نقص شديد في صناديق التحوط. (يبدو أن الإجماع في وول ستريت هو أن الشركة ستذهب قريبًا في طريق الإفلاس)

أخذ مستثمرو ريديت وجهة نظر مختلفة عن البائعين على المكشوف، وبدأوا في شراء أسهم الشركة التي اعتقدوا أنها مثقدرة بأقل من قيمتها.

3. لماذا حدث الانفجار؟

على الرغم من أنها كانت تتشكل منذ فترة، إلا أن الرالي انطلق بالفعل يوم الاثنين، 11 يناير/كانون الثاني، عندما أعلنت GameStop أن ثلاثة مديرين جدد سينضمون إلى مجلس إدارتها، بما في ذلك مؤسس شركة Chewy المشارك ريان كوهين. أحب المستثمرون أن كوهين جلب الخبرة الرقمية إلى الطاولة، وهو شيء تحتاجه GameStop بشدة، حيث أصبحت ألعاب الفيديو رقمية واستمرت مراكز التسوق في الانحدار.

ارتفع سهم GameStop أقل بقليل من 13٪ في ذلك اليوم. لكن هذا لم يكن ارتفاعًا عاديًا. وبعد يومين ارتفع بنسبة 57٪، ثم 27٪ ... وهكذا. قاد حشد ريديت أيضًا قفزات هائلة في شركات AMC وBlackBerry وMacy's وغيرها من الأسهم التي تم بيعها بشكل كبير.

اعتبارًا من يوم الجمعة، ارتفع سهم GameStop بنسبة 1,587 ٪ منذ بداية يناير/كانون الثاني.

وقبل عام واحد، كانت تكلفة السهم الواحد حوالي 4 دولارات. إنه الآن حوالي 150 دولارًا.

لم يكن للزيادة في النهاية علاقة تذكر أو لا علاقة لها بقوة GameStop كعمل تجاري. نظرًا لأن المستثمرين الذين يتابعون مجموعة ريديت قاموا بشراء الكثير من أسهم GameStop، فقد اضطر بائعو المدى القصير إلى شراء الأسهم لتغطية طلباتهم الخاسرة - وبالتالي تعزيز سعر السهم بشكل أكبر. هذا ما يُعرف بالشراء القصير.

وشارك الملايين من الناس، بما في ذلك أيلون ماسك.

سرعان ما أصبحت "انتفاضة شعبوية مسلحة بحسابات وساطة بدون رسوم"، حسبما قالت كريستين رومانز من CNN. والوحيدون هم لاعبو وول ستريت "المحنكون".

4. هجوم روبينهود العكسي

يوم الثلاثاء، كانت أسهم شركة GameStop هي الأكثر تداولًا، ثم حطم تطبيق ربينهود Robinhood الحفلة.

صباح الخميس، تبعاً للتقلبات الشديدة، علَق تطبيق التداول المجاني الذي يفضله ملايين من المستثمرين الهواة التداول. ترك ذلك جمهور رهانات وول ستريت مع خيارين فقط: الاحتفاظ أو بيع الأسهم. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون المؤسسيون، الذين لا يحتاجون إلى روبينهود لتنفيذ التداولات، قادرون على الاستمرار.

فقدت أسهم GameStop أكثر من 44٪ من قيمتها يوم الخميس بعد صعودها ما يقرب من 40٪ في وقت سابق من اليوم.

كانت ردة الفعل سريعة. أولئك الذين كانوا يسحبون الأموال في GameStop كانوا، بعبارة مُلطفة، غاضبين.

وظهر إجماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن روبينهود، الذي بنى علامته التجارية على "دمقرطة" الاستثمار، بدا وكأنه يستسلم لضغوط المؤسسات القوية في وول ستريت.

ووصفت النائبة في الكونغرس ألكساندريا أوكازيو كورتيز القرار بأنه "غير مقبول". وقام أحد مستخدمي ريديت بسرعة برفع دعوى قضائية جماعية، مدعياً أن روبينهود زور السوق ضد عملائه.

ورضخ روبينهود ليلة الخميس، قائلا إنه سيستأنف عمليات الشراء "المحدودة" على الأسهم في اليوم التالي. وحصلت أيضًا على مليار دولار نقدًا من مستثمريها من القطاع الخاص، مما يشير إلى نقص السيولة.

5. سوف تنفجر الفقاعات ... في نهاية المطاف

هناك تصور أن شركة GameStop كانت مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية، لكن بالكاد يعتقد أي شخص أنها أو BlackBerry أو Macy's أو AMC أو أي من الشركات الأخرى التي يروج لها جمهور ريديت لديها الأساسيات لدعم مثل هذه الأسعار المرتفعة. في مرحلة ما، سوف يبدأ الواقع.

ولكن هذه هي مشكلة الفقاعات - اخرج مبكرًا، وستفقد فرصة الحصول على المال في الأعلى. لذلك تستمر GameStop في الارتفاع... حتى لا يحدث ذلك.

وقال ريتشارد فيشر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس: "شخص ما سيتأذى. كما يحدث مع سلوك الحشود، ينتهي بك الأمر بجعل الناس يأتون في النهاية بسعر مرتفع للغاية ويصابون بحروق".

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهي الوكالة التي تنظم بورصة وول ستريت، إنها ستراجع عن كثب الإجراءات التي تتخذها منصات التداول لتقييد المعاملات.