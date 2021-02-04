(CNN Business)-- أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأربعاء، تأجيل انعقاد حدثه السنوي المقرر عقده في سنغافورة في مايو/أيار، مرة أخرى.

وحدد المنتدى موعداً جديداً لتنظيمه في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس/آب.

وقال المنتدى، في بيان: "على الرغم من أن المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة سنغافورة لا يزالان واثقين من التدابير المعمول بها لضمان اجتماع آمن وفعال، ولا يزال انتقال كوفيد- 19 محليًا في سنغافورة عند مستويات ضئيلة، فإن التغيير في توقيت الاجتماع يعكس التحديات الدولية في احتواء الوباء".

وأضاف المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذا التراجع هو نتيجة لقيود السفر العالمية الحالية التي تجعل التخطيط لعقد الاجتماع صعبًا في النصف الأول من العام.

في الأسبوع الماضي خلال حدث دافوس الافتراضي، أعرب المنتدى الاقتصادي العالمي عن ثقته في أن الاجتماع المباشر في سنغافورة سيمضي قدمًا كما هو مخطط له في مايو.