الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الكرملين على دعوة إيلون موسك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للانضمام إليه في محادثة على تطبيق التواصل الاجتماعي Clubhouse، واصفاً الدعوة بالـ"مثيرة للاهتمام"، وموضحاً أنه سيحتاج الحصول على المزيد من التفاصيل.

وكان قد وجه الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" تغريدة للحساب الرسمي للكرملين على "تويتر"، يستفسر فيها عمّا إذا كان الرئيس الروسي يرغب بالانضمام إليه في محادثة على التطبيق الصوتي فقط.

وفي مكالمة يوم الاثنين، قال المتحدث الرسمي باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "بشكل عام، هذا بالتأكيد اقتراح مثير للاهتمام للغاية، ولكننا بحاجة لفهم المقصود، وما هو مقترح بالضبط. لذلك أولاً، سوف نتحقق من كل هذا بطريقة ما، ثم سنرد. نريد أن نفهم الأمر أولاً. تعلمون أن بوتين لا يستخدم الشبكات الاجتماعية، فهو لا يديرها شخصياً".

وجاءت تصريحات بيسكوف رداً على تغريدة لموسك كتب فيها: هل ترغب في الانضمام إليّ لإجراء محادثة على Clubhouse؟" ثم أعقبها بتغريدة أخرى باللغة الروسية كتب فيها: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث إليك".

وتأتي خطوة موسك بعد فترة وجيزة من ظهور الرئيس التنفيذي لأول مرة على تطبيق المحادثة الاجتماعية الشهير والذي يمكن دخوله عبر دعوة خاصة فقط. وتضمنت محادثة موسك على التطبيق مواضيع مختلفة من صور "الميم" المضحكة، إلى العملات المشفرة، وحتى مناقشة مفاجئة مع الرئيس التنفيذي لشركة "روبين هود"، فلاد تينيف، بعد جنون "غيم ستوب" الأخير.