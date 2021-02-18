مصر تطرح أول مزايدة عالمية في 2021 للتنقيب عن النفط بـ24 منطقة تشمل شرق المتوسط

اقتصاد
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مصر تطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط في 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، الخميس، طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما لعام 2021 لهيئة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن المزايدة ستغطي 24 منطقة للتنقيب في خليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

تصريحات الملا جاءت على هامش إطلاق أول منصة رقمية للبيانات الجيولوجية الخاصة بأنشطة البحث والاستكشافات النفطية في البلاد (Egypt Upstream Gateway -EUG)، التي جرى إطلاق المزايدة من خلالها.

وقال الملا إن المنصة تأتي في إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وخلال الفعاليات، وقع 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى، من ضمنها إينى الإيطالية وأباتشى الأمريكية وفنترشال ديا الألمانية بالتوقيع على اتفاقيات عضوية فى بوابة مصر للبحث والاستكشاف قبل الإطلاق الفعلى للبوابة.

 

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