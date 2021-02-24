ما الذي تبحث عنه الشركات الإماراتية عند توظيف الكفاءات؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما يأتي الأمر للبحث عن وظائف واختيار كفاءات للعمل، من المهم للغاية فهم سوق العمل وما يحمله للباحثين عن وظائف والشركات على حد سواء.

سيساعدك مؤشر فرص العمل لعام 2021 على اكتشاف اتجاهات التوظيف السائدة في الإمارات لهذا العام، بالإضافة إلى مجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً في المنطقة.

وتبدو التوقعات واعدة للباحثين عن عمل في السوق الإماراتي، حيث صرحت معظم الشركات في الدولة (74٪) عن نيتها لتعيين موظفين جدد خلال العام الجاري.

احتمالية التوظيف على المدى البعيد والقصير

أخذ الاستبيان بعين الاعتبار احتمالية قيام الشركات بالتوظيف لمساعدة الباحثين عن عمل على فهم فرصهم في القطاعات المختلفة، وقد أظهرت قطاعات النفط/الغاز/البتروكيماويات (76٪) والإعلانات/التسويق/العلاقات العامة (73٪) والهندسة/التصميم (72٪) أعلى احتمالية للتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا العام.

أما فيما يتعلق بتوقعات التوظيف على المدى القصير فتبدو النتائج إيجابية كذلك للباحثين عن عمل، إذ تصدر قطاع الإعلانات/التسويق/العلاقات العامة (70٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال الأشهر الـ3 القادمة، يليه قطاع التصنيع (64٪) والرعاية الصحية/الخدمات الطبية (57٪).

المهارات والوظائف والمؤهلات الأكاديمية الأكثر طلبًا

ستقوم غالبية الشركات في دولة الإمارات بتوفير وظائف للمستويات المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي المبتدئ (52٪). أما بالنسبة للأدوار الوظيفية المحددة، فقد برز تنفيذي المبيعات (22٪) وموظف الاستقبال (19٪) ومدير المبيعات (17٪) كأهم الأدوار التي يبحث عنها أصحاب العمل في الإمارات.

كما صرح حوالي 4 من بين 10 أصحاب عمل (38٪) أنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بمهارات البيع والتسويق، في حين يبحث 37٪ عن مرشحين يتمتعون بمهارات إدارية، بينما قال 25٪ إنهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة الإدارية المتوسطة.

ويبحث أصحاب العمل عادة عن مهارات تقنية تحددها طبيعة الوظيفة، إلا أن المهارات الشخصية تعتبر جزءًا كبيرًا من اختيار أي مرشح لوظيفة ما. وقد برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (52٪)، والمهارات القيادية (38٪)، والأشخاص الذين يقيمون في الإمارات (38٪)، بالإضافة إلى القدرة على العمل ضمن فريق (36٪) والكفاءة (36 ٪)، كأكثر المهارات المطلوبة في الإمارات.

وفيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية، فقد برزت شهادات إدارة الأعمال (31٪)، والهندسة (23٪) والتجارة (18٪) كالشهادات الأكثر طلبًا من قبل أصحاب العمل في الدولة.

القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات

وفيما يتعلق بجانب الباحثين عن عمل، فقد برزت قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (33٪)، والهندسة/التصميم (28٪) كأكثر القطاعات جذبًا للكفاءات في الإمارات، تليها تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (26٪).

وقد تصدر قطاع الخدمات المصرفية/المالية قائمة القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات المحلية والخريجين الجدد في الدولة (بنسبة 34٪ و31٪ على التوالي). أما بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برز قطاع الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (36٪) كالأكثر جذبًا لها.