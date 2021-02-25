كل ما قد يهمك معرفته عن حظر فيسبوك للمحتوى الإخباري في أستراليا

هونغ كونغ (CNN Business) -- أقرت أستراليا قانونًا جديدًا من شأنه أن يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للناشرين مقابل المحتوى الإخباري، مما يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات محتملة مماثلة في بلدان أخرى.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ في بيان إن القانون الجديد ، الذي وافق عليه البرلمان الأسترالي الخميس، "سيضمن أن شركات وسائل الإعلام الإخبارية تحصل على أجر عادل مقابل المحتوى الذي تنشئه".

كان القانون الجديد غير المسبوق في البلاد موضع نقاش ساخن في الأشهر الأخيرة. عارض فيسبوك وغوغل النسخة الأولية من التشريع، الذي كان سيسمح لوسائل الإعلام بالمفاوضة إما بشكل فردي أو جماعي معهم - والدخول في تحكيم ملزم إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق.

وأغلق فيسبوك صفحات إخبارية في أستراليا الأسبوع الماضي احتجاجًا على التشريع، لكنها أعادتها في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أجرت الدولة بعض التغييرات على االتشريع، بما في ذلك شرط "يجب أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المنصة الرقمية قد قدمت مساهمة كبيرة في استدامة صناعة الأخبار الأسترالية من خلال التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام الإخبارية الأعمال".

وفي غضون ذلك، لن يُستخدم التحكيم الآن إلا "كملاذ أخير" بعد فترة وساطة "حسن النية".

وقال فيسبوك بعد إجراء تلك المراجعات أن الاتفاقية الجديدة ستسمح لها "بدعم الناشرين الذين نختارهم". وكشفت لاحقًا عن صفقة مع شركة الأخبار الأسترالية الكبرى (سيفن ويست ميديا).

في غضون ذلك، كانت جوجل تحاول بالفعل المضي قدمًا في التشريع الجديد من خلال الإعلان عن شراكات مع المؤسسات الإعلامية في أستراليا، بما في ذلك سيفن وروبرت مردوخ نيوز كورب.

وقالت الحكومة الأسترالية إن وزارة الخزانة ستراجع القانون بعد عام "للتأكد من أنه يقدم نتائج تتفق مع مقصد سياسة الحكومة".