سهم Game Stop يقفز 104% ليغلق على 91.7 دولارا الأربعاء

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قفز سهم شركة Game Stop للألعاب الإلكترونية لنسبة 104% في تداولات الأربعاء ليغلق التداول على سعر 91.71 دولارا مقارنة بنحو 45 دولارا بإغلاق اليوم السابق، الثلاثاء.

وفي مؤشرات ما بعد إغلاق سوق التداول، قفز سعر سهم الشركة "GME" بنسبة 90% بعد نحو أقل من ساعة على الإغلاق.

وكانت الشركة قد أعلنت، الثلاثاء أن مديرها المالي ونائب الرئيس التنفيذي، جيم بيل، سيستقيل من منصبه في 26 مارس/ آذار.

ويذكر أن أسهم "GameStop" ارتفعت منذ بداية العام حتى 27 يناير/ كانون الثاني عندما أغلق السهم عند 347.51 دولاراً، بنسبة 1.915٪ تقريباً. ويتم تداول سهم "GameStop" حالياً عند حوالي 45 دولاراً، وهو انخفاض كبير ولكنه لا يزال أعلى من حيث بدأ هذا العام.