سهم GameStop يرتفع مجدداً بـ67٪ بعد يوم من تضاعفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت أسهم GameStop بنسبة 67٪ قبل افتتاح السوق يوم الخميس، بعد يوم حافل شهده السهم الأربعاء، قفز خلاله مرتفعاً بنسبة 104٪، ليصل 91.71 دولارا مقارنة بحوالي 45 دولارا بإغلاق اليوم السابق.

واكتسب المستثمرون اهتماماً بالسهم مرة أخرى بعد أيام قليلة من إعلان الشركة أن مديرها المالي سيستقيل الشهر المقبل للمساعدة في "تسريع تحول GameStop"، الأمر الذي قد يغذي المستثمرين الذين يؤمنون بالقيمة طويلة الأجل لمتاجر التجزئة وقدرتها على التحول من متاجر فعلية إلى متاجر تجزئة إلكترونية.

وتم إيقاف تداول السهم مرتين يوم الأربعاء، وكان حجم تداوله أعلى بـ3 مرات تقريباً من متوسط الأيام الـ5 للسهم، وفقاً لموفر البيانات "ريفينيتيف".

ويأتي الارتفاع بعد حوالي شهر من جنون تداول GameStop الذي تسبب في ارتفاع سهم الشركة بنحو 1600٪ في غضون أيام، رغم انخفاضه سريعاً من أعلى مستوياته عند 350 دولاراً.