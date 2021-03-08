إيلون موسك: "تسلا" قد تكشف عن شاحنة "سايبرتراك" محدثة في الربع الثاني

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – منذ أكثر من عام، كشفت "تسلا" النقاب عن الإصدار الأول من شاحنة "سايبرتراك". ولكنها منذ ذلك الوقت، التزمت الصمت بشأن خططها لشاحنتها الكهربائية المرتقبة للغاية.

ولكن الآن، يقول الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون موسك، إن نسخة محدثة من "سيابرتراك" قد تتوفر قريباً.

وغرّد غاري بلاك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أيجون لإدارة الأصول"، يوم السبت موجهاً السؤال لموسك على تويتر، حيث كتب: "إيلون موسك، هل هناك أي تحديث عن تاريخ تسليم سايبرتراك الأول، أو عن ميزات رائعة أو خيارات إضافية؟ أنتظر بصبر". ليرد موسك على التغريدة قائلاً إن "تسلا" ستطلع العملاء عن الشاحنة "على الأرجح" في الربع الثاني، مضيفاً أن "سيابرتراك" ستُبنى في مصنع "غيغافاكتوري" التابع للشركة في تكساس.

@elonmusk - any update on Cybertruck first delivery date, cool features or options? Patiently waiting. $tsla

وكانت قد كشفت "تسلا" عن النسخة الأولى من "سيابرتراك" في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019. حيث قام رجل أثناء الكشف عن المركبة، بضرب جوانب الشاحنة بمطرقة ثقيلة دون إتلافها. ولكن، خلال عرض للنوافذ الزجاجية للشاحنة التي يُفترض أنها غير قابلة للكسر، تسببت كرة معدنية وُجهت للنوافذ بكسرها.

@garyblack00 Update probably in Q2. Cybertruck will be built at Giga Texas, so focus right now is on getting that beast built.

واعترف موسك مؤخراً أن تسلا تعاني من مشاكل في الجودة، بعد أن قال المستشار الهندسي ساندي مونرو في العام 2018 إن سيارة "موديل 3" كان فيها في البداية "عيوباً يمكن رؤيتها في سيارة كيا من التسعينيات". وفي مقابلة مؤخراً مع مونرو في فبراير/ شباط، قال موسك: "اعتقدت أن نقدك كان دقيقاً".

ولا يشبه نموذج "سايبرتراك" الحالي الشاحنات التقليدية، إذ يتمتع تصميم المركبة بزوايا حادة مستقبلية. وتقول "تسلا" إن الإصدار الأساسي من "سايبرتراك" سيبدأ من 39900 دولار.