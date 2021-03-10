ما هي متطلبات سوق العمل المصري لعام 2021؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما يأتي الأمر للبحث عن وظائف واختيار كفاءات للعمل، من المهم للغاية فهم سوق العمل وتوجهاته من حيث الباحثين عن وظائف والشركات على حد سواء.

وتشهد اتجاهات التوظيف في العالم تغيرات عدة، لا سيما في العام الماضي مع تفشي جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصادات والأعمال بأشكالها.

ولكن، كيف أصبح منظور الشركات اليوم بعد عام من تفشي الجائحة؟

يوضح مؤشر فرص العمل اتجاهات التوظيف السائدة في مصر لهذا العام، كما يسلط الضوء على آراء وتطلعات المهنيين في السوق لعام 2021.

اتجاهات التوظيف في مصر

تبدو التوقعات واعدة للباحثين عن عمل في السوق المصري خلال العام 2021، حيث صرحت حوالي ثلثي الشركات في الدولة (63٪) عن نيتها لتعيين موظفين جدد خلال العام الجاري.

وقد أخذ الاستبيان بعين الاعتبار احتمالية قيام الشركات بالتوظيف وفقاً لكل قطاع عمل، لمساعدة الباحثين عن عمل على فهم فرصهم في القطاعات المختلفة، حيث أظهرت قطاعات النفط/الغاز/البتروكيماويات (76٪) والإعلانات/التسويق/العلاقات العامة (73٪) والهندسة/التصميم (72٪) أعلى احتمالية للتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا العام.

أما فيما يتعلق بتوقعات التوظيف على المدى القصير فتبدو النتائج إيجابية كذلك للباحثين عن عمل، إذ تصدر قطاع الإعلانات/التسويق/العلاقات العامة (70٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال الأشهر الـ3 القادمة، يليه قطاع التصنيع (64٪) والرعاية الصحية/الخدمات الطبية (57٪).

وستقوم غالبية الشركات في مصر بتوفير وظائف للمستويات المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي المبتدئ (39٪)، يلي ذلك مستوى التنفيذي (27٪)، ومستوى المدير (24٪). أما بالنسبة للمناصب التي ستشهد التوظيف في مصر، فقد برز دور المحاسب (24٪)، وتنفيذي المبيعات (15٪) وتنفيذي التسويق (15٪).

المهارات والمؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً

وفيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً بين الشركات في مصر، برز تخصص التجارة (25٪)، وإدارة الأعمال (18٪) في المراتب الأولى.

كما صرح حوالي 4 من 10 أصحاب عمل (37٪) أنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة في إدارة فريق، في حين يبحث 37٪ غيرهم عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، بينما قال 30٪ إنهم يبحثون عن مرشحين بخبرة في استخدام الحاسوب.

ويبحث أصحاب العمل عادة عن مهارات تقنية تحددها طبيعة الوظيفة، إلا أن المهارات الشخصية تعتبر جزءاً كبيراً من عملية التوظيف، حيث برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (71٪)، والقدرة على العمل ضمن فريق (51٪) والشخصية والسلوك العام (49٪)، والقدرة على العمل تحت الضغط (47٪) كأكثر المهارات المطلوبة في مصر.

آراء وتطلعات الباحثين عن عمل

ركز الاستبيان على آراء المهنيين فيما يتعلق بسوق العمل والوظائف المتوفرة، إذ برز قطاع التمويل/البنوك (36٪) كأكثر قطاع جاذبية للكفاءات في مصر، يليه قطاع العقارات/الإنشاءات (31٪).

وتصدر قطاع الإعلانات/التسويق/العلاقات العامة قائمة القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات المحلية في مصر (30٪) والخريجين الجدد أيضاً (35٪)، وبالنسبة للكفاءات النسائية كذلك (42٪).