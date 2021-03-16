دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، يوم الثلاثاء، إنه يجب زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بنسبة 30٪ إلى ما يبلغ مجموعه 131 ترليون دولار لتحقيق الأهداف المناخية المقرر لها بحلول العام 2050.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي للتوقعات إنه يجب استثمار حوالي 4.4 ترليون دولار في الطاقة النظيفة ​​كل عام، للانتقال بشكل ناجح من الاعتماد على الوقود الأحفوري ونحو مصادر الطاقة المتجددة.

وقال المدير العام للوكالة، فرانشيسكو لا كاميرا، في بيان إن "نافذة الفرص لتحقيق هدف اتفاق باريس تنغلق بسرعة. تظهر الاتجاهات الأخيرة أن الفجوة بين ما نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه لا تتقلص بل تتسع"، مضيفاً: "نحن نسير في الاتجاه الخاطئ".

كما أشارت توقعات آيرينا إلى أنه لا يوجد سوى "مسار ضيق لاحتواء ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية" ووقف ظاهرة الاحتباس الحراري التي "لا رجعة فيها".

رغم ذلك، وجدت آيرينا أن "الأسواق المالية والمستثمرين يوجهون فعلاً رأس المال بعيداً عن الوقود الأحفوري ونحو تقنيات الطاقة الأخرى بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة."

وبحلول العام 2050، سينخفض ​​استخدام الوقود الأحفوري بأكثر من 75٪، مع تقلص استهلاك النفط والفحم بأسرع ما يمكن، بحسب التوقعات.

وأضافت الوكالة أنه بحلول العام عام 2025، سيكون الغاز الطبيعي الوقود الأحفوري المهيمن، وسيصبح أكبر وقود أحفوري متبقي بحلول 2050، مع خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70٪ بسبب كهربة النقل.