السعودية والكويت تبحثان التعاون في مجالات الطاقة المتعددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير النفط الكويتي محمد عبداللطيف الفارس، يوم الأربعاء، للبحث في سبل تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة.

وكان قد وقّع البلدين منذ أكثر من عام اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم لاستئناف الإنتاج النفطي في الجهتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان إن الوزيران ناقشا "الخطوات التالية التي تستهدف تعزيز ما تحقق من نجاحٍ في تنفيذ الاتفاقية والمذكرة، والسير بهما قُدماً نحو تحقيق المزيد مما فيه صالح البلدين وشعبيهما".

كما تحدث الوزيران خلال الاجتماع عن أوضاع سوق النفط وبحثا التعاون المشترك بين البلدين لدعم استقرار السوق المحافظة عليه ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك بلس التي أدت إلى تسارع وتيرة إعادة التوازن لسوق البترول العالمية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.