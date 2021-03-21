أرامكو السعودية تعلن انخفاض أرباحها السنوية 44٪ في العام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة الزيت العربية السعودية، أرامكو السعودية، يوم الأحد عن أرباح سنوية بلغت 49 مليار دولار في العام 2020، أي بتراجع يبلغ 44٪ عن أرباح العام 2019 التي بلغت 88.19 مليار دولار.

وعزت الشركة في بيان على السوق السعودية "تداول"، انخفاض أرباحها إلى تأثر دخل الشركة بشكل أساسي بانخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته في ظل انخفاض الطلب، فضلاً عن تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وتسببت جائحة كورونا في تعليق السفر العالمي وإغلاق الأعمال التجارية حول العالم، ما تسبب بخفض الطلب على النفط، ودفع مجموعة دول أوبك بلس في مايو/أيار الماضي إلى خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون بريل يومياً، أي بحوالي 10٪ من الإمدادات العالمية.

وكان قد عبّر رئيس شركة أرامكو السعودية، أمين حسن الناصر، في مطلع شهر مارس/ آذار خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة، عن تفاؤله بشأن الطلب على النفط، حيث قال إنه سيشهد "ارتفاعاً قوياً"، مشيراً إلى أن عمليات توزيع اللقاح تدفعه إلى التفاؤل في نظرته بشأن أحوال السوق.