دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت عملاق النفط السعودي، أرامكو السعودية، يوم الأحد عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بلغت قيمتها 18.76 مليار دولار عن الربع الرابع من العام 2020.

وفي بيان على السوق السعودية، "تداول"، قالت أرامكو إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح وصلت أكثر من 199.8 مليار سهم، حيث ستوزع الشركة 35.18 هللة للسهم الواحد.

كما ذكر البيان أن تاريخ أحقية الأسهم هو 22 مارس/آذار من العام 2021، على أن "تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق".

وسيكون تاريخ توزيع الأسهم بحسب ما ذكرته أرامكو 31 مارس/ آذار من العام 2021.

وكانت قد أعلنت أرامكو يوم الأحد أيضاً عن أرباحها السنوية للعام 2020، والتي بلغت 49 مليار دولار في العام 2020، أي بتراجع يبلغ 44٪ عن أرباح العام 2019 عند 88.19 مليار دولار.