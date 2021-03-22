الليرة التركية تتدهور بعد إقالة أردوغان لرئيس البنك المركزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي في البلاد بشكل مفاجئ في نهاية الأسبوع.

وكان يتم تداول العملة يوم الاثنين عند حوالي 8.12 مقابل الدولار الأمريكي، أي بتراجع بنسبة 12٪ تقريباً عن يوم الجمعة. وكانت قد تدهورت العملة بشكل أكبر مقابل الدولار في وقت أبكر في الصباح.

وجاء تدهور الليرة بعد أن أقال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، بموجب مرسوم رئاسي في ساعة مبكرة من صباح السبت. وقد شغل أغبال المنصب لأقل من 5 أشهر، ليحل مكانه شهاب كافجي أوغلو، الأستاذ المصرفي والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان.

وكتب وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملة في "براون براذرز هاريمان"، في مذكرة بحثية يوم الأحد: "طرد رئيس البنك المركزي أغبال المفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يوجه ضربة قاتلة لثقة المستثمرين في تركيا".

وفي الأشهر الـ5 التي قضاها في قيادة البنك المركزي، دافع أغبال عن إصلاحاته الاقتصادية واستقلاله. وقبل يومين فقط من إقالته، رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس إلى 19٪، وهي نسبة أعلى من المتوقع.

وكتب وين: "من خلال تقديم تلك المفاجأة المتشددة، كانت أيام أبغال معدودة لأنه وجد نفسه في الطرف المتلقي لغضب الرئيس أردوغان. بعد استعادة ثقة المستثمرين بسلسلة من الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة، انتزعت تركيا الهزيمة من فكي النصر".

وقال وين إن التداعيات قد تدفع بالعملة التركية إلى 8.58 ليرة للدولار الأمريكي، وهو أعلى مستوى تشهده على الإطلاق، وحتى قد "تتجاوزه"، بحسب وين.

ويؤمن أردوغان بنهج غير تقليدي للسياسة النقدية، يعتمد على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتجنب التضخم. وقد سبق أن دافع كافجي أوغلو، الرئيس المعين حديثاً للبنك المركزي، عن قرارات مماثلة. وكان كافجي أوغلو عضواً في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية من العام 2015 حتى العام 2018، وكتب أعمدة في صحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة.