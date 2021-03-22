دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين عن إطلاق بلاده استراتيجية صناعية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم، أي 36.2 مليار دولار إلى 300 مليار درهم، أي 81.6 مليار دولار، خلال الأعوام الـ10 المقبلة.

وأعلن حاكم دبي عن استراتيجية "Operation 300Bn" الجديدة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، حيث قال إن الاستراتيجية ستقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي الذي هو "تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا"، بحسب قوله.

أطلقنا بحمدالله Operation 300Bn..استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من ١٣٣ إلى ٣٠٠ مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ...تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا https://t.co/ecOSZQpczw

أطلقنا بحمدالله Operation 300Bn..استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من ١٣٣ إلى ٣٠٠ مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ...تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا https://t.co/ecOSZQpczw

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن الاستراتيجية تهدف إلى دعم تأسيس 13,500 شركة صناعية خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن خطط لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 5.7 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار.

كما أعلن الشيخ محمد أيضاً في سلسلة تغريداته عن إطلاق "الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية.. وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية.. وتعزيز تسويقها عالميا.. وترسيخ تنافسيتها صناعياً".

وكان قد أعلن حاكم دبي، الأحد، عن تصريح إقامة جديد في الدولة، يسمح للموظفين في أي مكان بالعالم الإقامة في الإمارات العربية المتحدة لممارسة عملهم عن بعد، حيث نشر سلسلة من التغريدات أعلن فيها عن القرار الجديد بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى من بينها اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، وانضمام بلاده إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإلى بنك التنمية الجديد لدول البريكس.