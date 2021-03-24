ما مدى إقبال المهنيين في الإمارات على بدء مشاريعهم الخاصة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يعد يقتصر اهتمام رواد الأعمال على المكاسب المادية فحسب، إذ باتوا يميلون بشكل متزايد ليكونوا طموحين بطرق مختلفة وأصحاب أعمال خاصة ناجحة.

يستكشف استبيان جديد بعنوان "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021"، آراء رواد الأعمال وطموحاتهم الحالية والمستقبلية، حيث ظهر أن حوالي ثلثي (62٪) المهنيين في الإمارات يفضلون العمل لحسابهم الخاص/تأسيس شركتهم الخاصة إذا أتيحت لهم الفرصة.

الأسباب وراء تفضيل العمل الخاص

أظهر الاستبيان أن تحقيق الذات (53٪) والتوازن المثالي بين العمل والحياة (46٪) هما أبرز أسباب تفضيل العمل الخاص، يليهما التأثير إيجاباً على المجتمع (38٪) واختيار الأعمال التي يفضلون القيام بها (36٪).

ويبدو الأمر مماثلاً بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتأسيس عملهم الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ عند سؤالهم عن الأسباب التي دفعتهم لبدء أعمالهم الخاصة، تمثلت الأسباب الـ3 الأولى في الرغبة في القيام بالأعمال التي يفضلونها (29٪)، وامتلاك فكرة عمل رائعة (28٪) وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية (24٪). أما بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون العمل كموظفين في شركة في الإمارات، تمثلت دوافعهم الرئيسية في تعلم مهارات جديدة (47٪) والاستقرار/ الأمن الوظيفي (47٪).

مستقبل ريادة الأعمال في الإمارات

تستمر ريادة الأعمال بالنمو في الإمارات، رغم التحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم، إذ يشير الاستبيان إلى أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم أكثر شعبية من أي وقت مضى. بالنسبة للموظفين، يفكر 70٪ منهم حالياً تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة، وفي حين أن 19٪ منهم حاولوا تأسيس أعمالهم الخاصة في الماضي، صرح 3٪ فقط أنهم لم يفكروا مطلقاً بتأسيس شركتهم الخاصة.

ويتطلع العديد من رواد الأعمال إلى تنمية شركاتهم الناشئة وإنشاء أعمال تجارية، حيث صرح أكثر من ثلث المجيبين (37٪) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنهم يمتلكون طموحات شخصية لتنمية أعمالهم على نحو أكبر في بلد إقامتهم، في حين يهدف 27٪ إلى أن تصبح شركتهم معروفة على المستوى العالمي.

ومن بين الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص في المنطقة، يظهر الاستبيان أن 38٪ منهم في المرحلة التأسيسية لشركاتهم، في حين قال 28٪ آخرون إن أعمالهم مستقرة ولكن أداءها غير جيد، من ناحية أخرى، قال 15٪من المجيبين إن أعمالهم مستقرة وأداءها جيد.

وبالنسبة للتحديات التي تواجه المهنيين في الدولة عند محاولة تأسيس أعمالهم الخاصة، فقد شملت الحصول على التمويل اللازم للبدء بالعمل التجاري (70٪) وإنشاء العلاقات مع الأشخاص المناسبين (46٪).

أما فيما يتعلق بالقطاعات التي تجذب المهنيين للبدء بأعمالهم الخاصة، فتعتبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية (12٪)، والتجارة/ التجزئة والسلع الاستهلاكية/ السلع الاستهلاكية سريعة التداول (9٪)، من أكثر القطاعات جاذبية لرواد الأعمال، تليها العقارات/ البناء/ التطوير العقاري (8٪).

الانطباعات عن رواد الأعمال

يظهر الاستبيان الفوائد التي يقدمها مجال ريادة الأعمال للمجتمعات والاقتصاد ككل، حيث يُنظر إلى رواد الأعمال بشكل إيجابي للغاية في الإمارات، إذ يرى المجيبون أن رواد الأعمال يبحثون عن فرص جديدة بشكل مستمر (88٪) ويساهمون في خلق وظائف جديدة (90٪).

ومن أهم النصائح التي قدمها المجيبون في المنطقة لرواد الأعمال هو عدم الخوف من الفشل (45٪). بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 3 من كل 10 مجيبين أن الابتكار هو مفتاح نجاح رواد الأعمال، يليه توظيف الأشخاص المناسبين (25٪) والحصول على التمويل اللازم (18٪).