دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس الضوء على الفرق بين السياسة النقدية التي انتهجتها بلاده مقارنة بتلك التي انتهجتها تركيا بعد إعلان الأخيرة إقالة ثالث محافظ للبنك المركزي فيها.

مصر حافظت علي استقرار سياستها النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزى الناجح بالمقارنة بالفوضى فى تركيا التى غير رئيسها ثلاث محافظين خلال سنة واحدة مما ادى الي عدم استقرار بورصاتها و عملاتها و هروب المستثمرين !

جاء ذلك في تغريدة لساويرس على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "مصر حافظت علي استقرار سياستها النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزي الناجح بالمقارنة بالفوضى في تركيا التي غير رئيسها ثلاث محافظين خلال سنة واحدة مما ادى الي عدم استقرار بورصاتها و عملاتها و هروب المستثمرين!".

ويذكر أن سعر صرف الليرة التركية تدهور بعد أن أقال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، بموجب مرسوم رئاسي في ساعة مبكرة من صباح السبت. وقد شغل أغبال المنصب لأقل من 5 أشهر، ليحل مكانه شهاب كافجي أوغلو، الأستاذ المصرفي والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان.

وفي الأشهر الـ5 التي قضاها في قيادة البنك المركزي، دافع أغبال عن إصلاحاته الاقتصادية واستقلاله. وقبل يومين فقط من إقالته، رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس إلى 19٪، وهي نسبة أعلى من المتوقع.