السفينة الجانحة في قناة السويس تعيق مرور 14٪ من الطلب اليومي على النفط

سفينة حاويات عملاقة تعلق في قناة السويس.. ما تأثيرها على أسواق النفط؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت الغرفة الدولية للشحن، في بيان لشبكة CNN، إن تأخير الشحن الناجم عن انسداد قناة السويس تسبب في أضرار "كبيرة" لسلسلة التوريد العالمية.

وقال الأمين العام للغرفة الدولية للشحن، جاي بلاتن: "لن تتأخر البضائع على متن السفينة إيفر جيفن بشدة في رحلتها فحسب، بل ستتأثر أيضًا مئات السفن الأخرى"، مُضيفا أن "الضرر الذي لحق بسلسلة التوريد العالمية سيكون كبيرًا".

وتقدر الغرفة الدولية للشحن أن 12٪ من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس.

ومرت 18,829 سفينة بحمولتها الصافية 1.17 مليار طن عبر القناة خلال 2020، بمتوسط ​​معدل مرور 51.5 سفينة يوميًا.

وأشار بلاتن إلى أنه "لا تزال غالبية التجارة بين آسيا وأوروبا تعتمد على قناة السويس، وبالنظر إلى أن السلع الحيوية بما في ذلك المعدات الطبية الحيوية ومعدات الوقاية الشخصية، تتحرك عبر هذه السفن، فإننا ندعو السلطات المصرية إلى بذل كل ما في وسعها لإعادة فتح القناة في أقرب وقت".

وأضاف بلاتن أن الحكومات والأسواق على حد سواء تولي اهتمامًا وثيقًا للتداعيات الاقتصادية.

وتواجه السفن التي قررت تحويل رحلتها حول كيب هورن لتجنب انسداد قناة السويس 3800 ميل إضافي و12 يومًا إضافيًا من الإبحار، وفقًا للغرفة الدولية للشحن.