دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت شركة "ايفر غرين" المشغلة لسفينة "ايفر غفين" في بيان لها بأن ارتفاع السفينة يبلغ 400 متر تقريباً، حيث لا تزال السفينة محصورة عبر ممر تجاري حيوي بالكيلومتر151 ترقيم القناة.

وأضافت الشركة بأن سفينة الحاويات دخلت طريق التجارة الهام بين الشرق والغرب صباح يوم الثلاثاء وواجهت مشاكل عندما كانت على بعد حوالي 6 أميال بحرية من الطرف الجنوبي لمصب النهر.

ويمر ما يقرب من 19 ألف سفينة، أو ما معدله 51.5 سفينة يومياً، بحمولة صافية قدرها 1.17 مليار طن عبر القناة خلال عام 2020، وفقًا لهيئة قناة السويس.

قالت شركة "ميرسك"، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، إن سبع من سفن الحاويات التابعة لها تأثرت بالانسداد، حيث علقت أربع من سفنها في نظام القناة بينما تنتظر البقية لدخول الممر، حسبما ذكرت الشركة الدنماركية في بيان يوم الأربعاء.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز خصائص سفينة "ايفر غيفن" ومقارنتها مع حجم مبنى "امباير ستيت".