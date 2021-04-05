دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، عن إطلاقه البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية قيمتها أكثر من 8.16 مليار دولار لتحفيز القطاعات الحيوية.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد في تغريدة نشرت على حسابه في "تويتر" أن الهدف من البرنامج هو تمويل 13,500 شركة جديدة في "القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية" خلال الأعوام القادمة.

كما كتب حاكم دبي في تغريدة تابعة للإعلان: "اقتصادنا الوطني بخير.. ويمضي بخير.. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3 آلاف مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".

وقال الشيخ محمد بن راشد إن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية "تُشكّل تحولاً نوعياً من شأنه أن يعزز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الإماراتي عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة قادرة على توفير برامج دعم للعديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعد عنصراً أساسياً في اقتصادنا الوطني"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، محاور الاستراتيجية وأهدافها التي تتمثل بقيام مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك رئيسي لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، حيث سيوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف استراتيجية Operation 300bn.

وكان حاكم دبي قد أعلن عن استراتيجية "Operation 300Bn" الصناعية في 22 مارس/آذار الماضي، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في البلاد من 133 مليار درهم، أي 36.2 مليار دولار إلى 300 مليار درهم، أي 81.6 مليار دولار، خلال الأعوام الـ10 المقبلة.