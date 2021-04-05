السوق المالية السعودية تلغي إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إلغائها إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق في نهاية يوم أمس، الأحد 4 أبريل/ نيسان.

وجاء إعلان "تداول" بعد إعلانها في أول أبريل/نيسان عن قرار تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق، وذلك بعد اندماج المجموعة في أحد أكبر الصفقات في المنطقة مع البنك الأهلي التجاري.

وكان قد أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية عن إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعوي" في أول أبريل/نيسان، ولكن، رغم اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ويعد البنك الأهلي السعودي اليوم أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، بإجمالي أصول تتجاوز 238.8 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين والعملاء والموظفين، فضلاً عن "تعزيز إسهام القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

كما سيسهل الاندماج أيضاً التجارة وسيعزز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يقول رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، سعيد بن محمد الغامدي إن البنك الجديد "سيرتقي بالقطاع المصرفي السعودي إلى آفاق جديدة".