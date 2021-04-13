عملة بيتكوين عند مستوى جديد.. قيمتها تقترب من 63 ألف دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتفعت قيمة عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد فوق 62,700 دولار، بينما يستعد المستثمرون لإدراج بورصة العملات المشفرة "كوينبيز غلوبال" في السوق العامة.

وقد تضاعفت عملة بيتكوين بأكثر من الضعف هذا العام، وتمثل اليوم ما يزيد قليلاً عن نصف القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة التي تبلغ حوالي 2.1 ترليون دولار، أي أقل بقليل من القيمة السوقية لشركة "آبل".

وقد ارتفعت أسعار البيتكوين يوم الثلاثاء بنسبة 4.7٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 62,700 دولار. وكانت قد تجاوزت العملة حاجز الـ60 ألف دولار لأول مرة في أوائل مارس/ آذار الماضي، وسط دلائل على أنها ستحظى بقبول أكبر كمخزن للقيمة.

حتى أن الشركات الكبيرة باتت تتبنى عملة بيتكوين، إذ قررت شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك استثمار بعض أموالها في البيتكوين، فضلاً عن بدئها بقبول العملة لبعض عمليات شراء السيارات.

كما أعلنت شركة البرمجيات "مايكروستراتيجي" يوم الاثنين أنها ستبدأ في دفع رسوم لمديري مجلس إدارة الشركة الذين ليسوا موظفين باستخدام عملة بيتكوين بدلاً من النقد.

وقد يكون الطرح الأولي لـ"كوينبيز"، المقرر يوم الأربعاء، حافزاً للتغيرات الأخيرة بعملة البيتكوين. وتعد "كوينبيز" منصة مربحة، وقد أبلغت عن نمو قوي في الإيرادات، ما يمكن أن يساعد بشكل أكبر في بيع وشراء العملات الرقمية كعمل تجاري.

وبناء على عمليات تداول الأسهم الخاصة الأخيرة لـ"كوينبيز"، تقدر قيمة الشركة السوقية بحوالي 68 مليار دولار، أي أكثر بقليل من القيمة السوقية لمالك بورصة نيويورك "إنتريكونتينينتال إكسشينج".