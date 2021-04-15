"كوينبيز" تطرح للاكتتاب العام بقيمة سوقية تقارب 100 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طرحت منصة تداول العملات المشفرة "كوينبيز غلوبال" للاكتتاب العام بعد ظهر يوم الأربعاء، بقيمة سوقية تقارب 100 مليار دولار، بينما تستفيد الشركة من ارتفاع الطلب والأسعار على عملات بيتكوين وإيثيريوم والعملات المشفرة الأخرى.

وبدأ تداول سهم "كوينبيز" عند 381 دولاراً، أي بأكثر من 50٪ من السعر المرجعي للسهم البالغ سعره 250 دولاراً.

وارتفع السهم بسرعة إلى أعلى مستوى له عند 430 دولاراً تقريباً قبل أن يتراجع ليغلق عند حوالي 328 دولاراً، بزيادة تزيد قليلاً عن 30٪. وبسعر كهذا، بلغت القيمة السوقية لـ"كوينبيز" حوالي 86 مليار دولار.

وأدرجت الشركة أسهمها مباشرة في بورصة ناسداك، بدلاً من بيع أسهم جديدة من خلال طرح عام أولي. وتوقع العديد من مراقبي السوق أن يرتفع السهم بشكل حاد من سعره المرجعي البالغ 250 دولاراً لأن الشركة تحقق أرباحاً، ولديها مبيعات متزايدة وعدد متزايد من العملاء.

وقال جان ماري موغنيتي، الرئيس التنفيذي لشركة "كوينشيرز"، وهي شركة أوروبية تدير أصول رقمية بدأ تداول أسهمها مؤخراً في بورصة ناسداك نورديك: "عندما يتعلق الأمر بكوينبيز، يعد هذا إلى حد كبير حدث العملات المشفرة الأهم هذا العام. هذا يدل على أن البيتكوين هي للجميع".

كما حول الاكتتاب العام أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة "كوينبيز"، براين آرمسترونغ، إلى ملياردير، إذ بسعر إغلاق يوم الأربعاء، تبلغ قيمة أسهمه البالغ عددها 39.6 مليون سهم حوالي 13 مليار دولار.

يذكر أن أسعار بيتكوين قد تضاعفت بأكثر من الضعف هذا العام ويتم تداولها حالياً بالقرب من سعر قياسي يبلغ حوالي 62 ألف دولار، في حين تضاعفت قيمج إيثيريوم، ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة، بثلاث أضعاف تقريباً، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى استخدامها بكثرة في صفقات الرموز غير القابلة للاستبدال.