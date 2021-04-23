إليكم نتائج الرقم القياسي لأسعار العقار السعودي في الربع الأول من 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تقريرا ترصد فيه نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من عام 2021. حيث أظهر التقرير ارتفاعاً بنسبة 0.2% للرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الأول من 2021 مقارنة مع ذات الفترة في العام السابق.

سجل القطاع السكني ارتفاعاً سنويا بنسبة 0.6% مقارنة مع ذات الفترة (الربع الأول من 2020) متأثراً بأسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.7%، وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 3.1% خلال الربع الأول من 2021. بينما انخفضت أسعار العمائر السكنية بنسبة 0.4% والشقق بنسبة 1.2% والبيوت بنسبة 0.8٪.

ومن جهة أخرى، سجل القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4% والقطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.2%.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على التغير السنوي لمؤشرات أسعار العقارات السعودية للقطاعات الرئيسية.