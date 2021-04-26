"مركز الكاكاو".. هذه خطط دبي لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة حبوب الكاكاو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مركز دبي للسلع المتعددة يوم الأحد عن خطط لإطلاق "مركز كاكاو" من شأنه أن يجعل المدينة الإماراتية مركزاً عالمياً لتجارة حبوب الكاكاو الشهيرة.

ومن المقرر أن يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة مركز الكاكاو داخل مركز القهوة التابع له في البداية، حيث سيوفر مجموعة من خدمات الكاكاو ابتداء من منتصف العام 2021.

ويهدف المركز إلى تحويل الإمارة إلى مركز تجاري دولي لحبوب الكاكاو، والتي تعد مادة غذائية هامة تتمتع بطلب عال في السوق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن مركز الكاكاو سيمثل "المرحلة التالية من استراتيجيتنا للنمو وسيشهد تحويل دبي إلى مركز عالمي لتجارة الكاكاو"، مضيفاً أن العديد من الأشخاص لم يتوقعوا سابقاً "أن مركز الشاي ومركز القهوة التابعان لمركز دبي للسلع المتعددة سيصلان إلى مستويات التجارة التي نراها اليوم".

وكان قد أطلق مركز دبي للسلع المتعددة مركز الشاي في العام 2005 لتعزيز تجارة الشاي العالمية عبر الإمارة، وقد لعب المركز منذ ذلك الوقت دوراً في تسهيل تجارة أكثر من 320 مليون كيلوغرام من الشاي حتى اليوم. أما مركز القهوة، فقد أطلق في العام 2019، كأول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط، بهدف تحويل دبي إلى مركز عالمي جديد لتجارة البن. وقد أعلن المركز عن خطط توسيع العام الماضي لزيادة الإنتاج بـ3 أضعاف.

وذكر بيان وكالة الأنباء الإماراتية أن مركز دبي للسلع المتعددة يتواصل مع مجموعة من الجهات العاملة في صناعة الكاكاو بما في ذلك، شركة بلو سترايبس إيربان كاكاو، وأصحاب المصلحة في غرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية من أجل فهم احتياجات السوق بشكل أفضل وكيف يمكن لدبي أن تلعب دوراً مركزياً في دعم نموه المستدام.