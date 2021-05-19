ولي عهد السعودية يبين دور صندوق الاستثمارات العامة بالتنمية الأفريقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الضوء على الدور الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في دفع عجلة التنمية لدى دول القارة الأفريقية.

#ولي_العهد: إن للمملكة دوراً ريادياً في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية ولدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عدداً من المشاريع والأنشطة في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي 15 مليار ريال سعودي أي ما يقارب 4 مليار دولار أمريكي https://t.co/uOPZm31SYx

جاء ذلك في كلمة للأمير محمد بن سلمان عبر الاتصال المرئي أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، الثلاثاء، حيث قال إن "للمملكة العربية السعودية دوراً ريادياً في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية، ولدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عدد من المشروعات والأنشطة في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي؛ 15 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب 4 مليارات دولار أمريكي".

وتابع ولي العهد السعودي: "يعتزم صندوق الاستثمارات العامة استكمال الجهود في البحث عن فرص الاستثمار في القارة الأفريقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في دول وقطاعات أخرى. كما إن الصندوق السعودي للتنمية يعمل بشكل فعال في أفريقيا منذ أربعة عقود، قدم خلالها قروضاً ومنحاً عددها 580 لأكثر من خمسة وأربعين دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، أي ما يقارب 13.5 مليار دولار".

وأضاف: "كما أعلن الصندوق عن مبادرة بـ 200 مليون يورو أي ما يقارب مليار ريال سعودي لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية، ولدى المملكة العربية السعودية مشروعات وقروض ومنح مستقبلية سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بأفريقيا تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي أي ما يقارب مليار دولار خلال العام الحالي".