دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الأربعاء، عن اختتام عملية طرح نحو 375 مليون سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"، التي تمثل 3% تقريباً من رأس المال المسجل للشركة المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تزامنت العملية مع طرح أدنوك لسندات غير مضمونة (سندات قابلة للاستبدال بأسهم) بقيمة 4.385 مليار درهم تقريبًا (مليار دولار أمريكي). وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لـ"أدنوك للتوزيع"، وهي مستحقة الدفع في 2024. و

ويمكن استبدال السندات بأسهم في شركة "أدنوك للتوزيع"، وفقاً لشروط خاصة في إطار عملية الطرح المجمّع التي استطاعت أدنوك من خلالها جمع 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار أمريكي).

وبعد انتهاء عملية الطرح السريع، تم تحديد سعر البيع النهائي للطرح المجمّع بـ 4.82 درهم (1.3 دولار) للسهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (5.7%) على متوسط سعر السهم للأشهر الثلاثة الماضية، وهو أقل بـ(1%) من سعر الإغلاق الرسمي للسهم اليوم، الذي بلغ 4.85 درهم (1.3 دولار).

وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تمت تغطية الطرح المجمّع في أقل من ساعة وشهد طلباً قوياً من قبل مستثمرين إقليميين وعالميين. وتم تقييم السندات القابلة للاستبدال التي تستحق السداد في 2024 (باستثناء حالة الاسترداد المبكر قبل تاريخ الاستحقاق) بالدولار الأمريكي، وهي تتضمن قسيمة بنسبة (0.70%). وجرى إصدار السندات القابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع بسعر إصدار 100%، حيث تم تحديد سعر الاستبدال بـ 5.01 درهم إماراتي (1.36 دولار) وفق شروط محددة.

وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، إن "نجاح هذا الطرح المجمّع ليؤكد مرة أخرى على الدور الحيوي لأدنوك شريكاً مثالياً وجذاباً للمستثمرين، كما يرسخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي وسجلهما المتميز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".