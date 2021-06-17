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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس أرامكو السعودية، أمين بن حسن الناصر، الخميس، الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار، وإدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي للتداول في بورصة لندن.

وقال الناصر إن أرامكو نجحت في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدولار الأمريكي إلى كبار المستثمرين المؤسسين يعدّ الأكبر في تاريخ إصدار صكوك بالدولار للشركات في العالم، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهته، قال النائب الأعلى لرئيس أرامكو لشؤون المالية والاستراتيجية والتطوير، خالد الدباغ، إن "لإقبال القوي على الطرح الدولي الأول للصكوك الذي أدّى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات 60 مليار دولار".

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح من الصكوك الرئيسة غير المضمونة الصادرة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أنشأته أرامكو السعودية حديثًا، منها صكوك مستحقة في أعوام 2024، و2026 و2031، وذلك بمعدلات ربح تصل إلى 0.946% و1.602% و2.694% بالترتيب.