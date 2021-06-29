بيتكوين تسجل ارتفاعًا بعد تغريدة ملياردير مكسيكي عن تشريعها في البلاد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ارتفعت قيمة عملة بيتكوين يوم الإثنين بعد أن قال رجل الأعمال المكسيكي، ريكاردو ساليناس بلييجو، ومالك بنك "بانكو أزتيكا"، إنه يعمل على إقناع بلاده لقبول العملة المشفرة، وشجع متابعيه على تويتر لشرائها.

وكتب بلييجو على تويتر يوم الأحد: "أنا وبنكي نعمل على أن نكون أول بنك في المكسيك يقبل #بيتكوين ". وكان بلييجو صريحًا حول دعمه لعملة بيتكوين، حيث أخبر متابعيه على "تويتر" الذي يزيد عددهم عن 906 آلاف شخص "بالشراء الآن وليس البيع".

كما يمتلك بلييجو أيضًا قناة TV Azteca، ثاني أكبر قناة تلفزيونية في المكسيك، وGrupo Elektra، شركة خدمات مالية وتجزئة. وتبلغ ثروته الصافية حوالي 16 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".

وارتفعت قيمة عملة بيتكوين بنحو 4.3٪ خلال الـ24 ساعة الماضية ، لتصل إلى 34،201 دولارًا لكل عملة، وفقًا لـ"كوينديسك".

وقد شهدت العملات المشفرة شهران صعبان، حيث انخفضت عملة بيتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 65 ألف دولار في أبريل/ نيسان، إلى 28800 دولار الأسبوع الماضي بعد أن صعّدت الصين حملتها على العملات الرقمية.

وبينما تحاول بيتكوين التغلب على انهيار الأسبوع الماضي، لا يزال "شبح" زيادة التنظيم يلاحقها، إذ حظرت هيئة الرقابة المالية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع منصة "باينانس"، وهي أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، من تقديم خدمات معينة في البلاد، في حين قالت هيئة الرقابة اليابانية يوم الجمعة إن "باينانس" غير مسجلة للقيام بأعمال تجارية في البلاد.