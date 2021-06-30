انخفاض معدل البطالة في السعودية بالربع الأول من 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تقريراً يظهر انخفاض نسبة البطالة بين السعوديين من 12.6% بالربع الرابع من العام 2020 إلى 11.7% في الربع الأول من عام 2021.

وبحسب التقديرات المذكورة في المسح، فقد انخفض معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل من السعوديين وغير السعوديين لتصل إلى 5.6% مقارنة بـ4.7% خلال الربع الرابع من العام السابق.

ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة للذكور السعوديين بلغ 7.2% في الربع الأول من عام 2021، مقابل 7.1% في الربع الرابع من العام الماضي، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات 21.2% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 24.4% في الربع السابق.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تغير معدل بطالة السعوديين من العام 2019 وحتى بداية 2021: