قطر توقع صفقة ضخمة مع الصين لتزويدها بمليون طن غاز مسال سنويا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة قطر للبترول، الأربعاء، عن توقيعها صفقة مع الصين لتزويد الأخيرة لمليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا وعلى مدى عشر سنوات.

وذكرت الشركة القطرية في تقرير على موقعها الرسمي أن التسليم في يناير/ كانون الثاني 2022 إلى عدد من محطات الغاز الطبيعي المسال في الصين.

ونقل التقرير على لسان سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، قوله: "نحن سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شريكتنا الموثوقة شركة شل. ويسعدني بشكل خاص أن تلبي هذه الاتفاقية جزءاً من طلبات عملاء شركة شل في الصين، وبالتالي تعزيز مساهمات دولة قطر في تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة."

وذكر التقرير أن "قطر للبترول تعتزم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها بموجب هذه الاتفاقية من مشروع قطرغاز (1)، الذي سيصبح مملوكاً بنسبة 100% من قبل قطر للبترول اعتباراً من 1 يناير 2022".

وألقى التقرير الضوء على أن "الصين تعتبر عميلاً رئيسياً وشريكاً إستراتيجياً لدولة قطر في قطاع الطاقة، إذ يبلغ مجموعة ما سيتم إمداد الصين به من الغاز الطبيعي المُسال القطري بموجب عقود طويلة الأمد، بما فيها هذه الاتفاقية، حوالي 12 مليون طن سنوياً".