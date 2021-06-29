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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ مطار "تشنغدو تيانفو" الدولي في الصين، الذي طال انتظاره، عملياته رسمياً، ما يوفر للمسافرين بوابة جديدة إلى موطن الباندا العملاقة.

وأقلعت رحلته الافتتاحية، التي تديرها خطوط "سيتشوان" الجوية، في الساعة 11:10 صباح الأحد متجهةً إلى بكين.

والآن، أصبحت تشنغدو، وهي عاصمة مقاطعة سيتشوان، ثالث مدينة في البلاد تحتضن مطارين دوليين، وانضمت المدينة بذلك إلى شنغهاي، وبكين.

وتم تشييد المرحلة الأولى من مركز الطيران الضخم بتكلفة حوالي 70 مليار يوان صيني (10.8 مليار دولار)، ويتمتع المطار بالقدرة على التعامل مع ما يصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً.

وأصبحت 3 مدرجات، إضافةً إلى محطتين، تغطي مساحة إجمالية قدرها 710 آلاف متر مربع، قيد التشغيل.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن المطار سيضم في نهاية المطاف محطات تبلغ مساحتها 1.4 مليون متر مربع، وقادرة على التعامل مع 120 مليون مسافر كل عام.

طموح الصين

وصُمم مطار "تشنغدو تيانفو" الدولي الجديد من قبل كونسورتيوم مكوّن من معهد جنوب غرب الصين للتصميم المعماري والبحوث، ومجموعة "China Airport Construction Group"، وشركة الهندسة المعمارية الفرنسية "ADP Ingenierie".

واستغرقت المرحلة الأولى 5 فترات لتكتمل، وهي تتميز بمجموعة من التقنيات المتطورة، بما في ذلك برامج التعرف على الوجه، وأكشاك تسجيل الوصول الذاتي، وأنظمة الأمان الذكية، والبوابات ذاتية الصعود، وغيرها.

ويربط خط مترو المطار بوسط المدينة، وتصل سرعته إلى 140 كيلومترًا في الساعة، وتستغرق رحلة القطار بين 37 و44 دقيقة.

ويُعد مطار"تشنغدو تيانفو" الدولي مجرد واحد من العديد من المطارات التي تخطط الصين لافتتاحها في الأعوام القادمة.

وتهدف الدولة إلى احتضان 400 مطار قيد التشغيل بحلول عام 2035، ويُعد الأمر قفزة هائلة من مطاراتها التي يصل عددها حالياً إلى 241، وفقاً لمخطط تخطيط شبكة النقل الصادر عن الحكومة في أوائل عام 2021.