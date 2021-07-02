فيديو

الكويت: السيولة بالخزينة باستنفاد نتيجة السحوبات لتغطية المصروفات

اقتصاد
نشر
دقيقة قراءة
صور ارشيفية عامة من الكويت
Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حمادة، أن معدل السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) في استنفاد نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة.

جاء ذلك في حول الحالة المالية للدولة كما في 31 مارس 2021، نشرته المالية الكويتية، الخميس، حيث قال حمادة إن هناك "نموا قياسيا في حجم أصول صندوق الأجيال القادمة، لكن معدل السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) في استنفاد نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة".

وأضاف: "يسرنا أن نعلن أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه، محققا نسبة نمو بلغت 33% في السنة، متفوقاً على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية (التي تفصح عن أدائها)".

وتابع قائلا: "فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في إستراتيجية الصندوق"، لافتا على أن "إيرادات صندوق الأجيال لا تدخل في الميزانية بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه".

قد يهمك أيضاً

تداول فيديو وصور عراك بالأيدي داخل البرلمان الكويتي بجلسة الثلاثاء

شاهد أيضاً
شاهد كيف تخطط الكويت لإفراغ الشوارع من السيارات وإعادة تخطيط البلاد
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.