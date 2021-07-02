الكويت: السيولة بالخزينة باستنفاد نتيجة السحوبات لتغطية المصروفات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حمادة، أن معدل السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) في استنفاد نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة.

تصريح صحفي: ملخص بيان الحالة المالية للدولة كما في 31 مارس 2021. #الحالة_المالية #وزارة_المالية #الكويت https://t.co/L6rev9UUzx

جاء ذلك في حول الحالة المالية للدولة كما في 31 مارس 2021، نشرته المالية الكويتية، الخميس، حيث قال حمادة إن هناك "نموا قياسيا في حجم أصول صندوق الأجيال القادمة، لكن معدل السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) في استنفاد نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة".

وأضاف: "يسرنا أن نعلن أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه، محققا نسبة نمو بلغت 33% في السنة، متفوقاً على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية (التي تفصح عن أدائها)".

وتابع قائلا: "فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في إستراتيجية الصندوق"، لافتا على أن "إيرادات صندوق الأجيال لا تدخل في الميزانية بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه".