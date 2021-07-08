دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تبدأ أجهزة التكييف والتبريد في العمل، مما قد يترتب في ارتفاع تكاليف فاتورة الكهرباء. ووفقا لهيئة الكهرباء والمياه في دبي، تستحوذ أنظمة تكييف الهواء على النسبة الأكبر من استهلاك الكهرباء خلال ساعات الصيف.

إليكم بعض النصائح والإرشادات التي تنصح بها الهيئة والتي قد تساعد في التقليل من استهلاك مكيفات الهواء وبالتالي التقليل من تكاليف فاتورة الكهرباء.

1. ضبط منظم الحرارة إلى 24 درجة مئوية أو أعلى. فكل درجة حرارة أعلى توفر %5 من استهلاك التبريد

2. استبدال أجهزة التكييف بأجهزة جديدة موفرة للطاقة في حال تعدى عمر المكيف الــ 10 سنوات، حيث ستساعد في توفير ما يصل إلى %25 من قيمة استهلاك التبريد

3. تنظيف مرشحات مكيف الهواء مرة واحدة على الأقل كل شهر في فصل الصيف، ففي حال انسداداها قد تعيق عملية تدفق الهواء الطبيعي وتقلل من كفاءة النظام

4. استخدام الستائر والمظلات العاكسة لخفض مقدار الحرارة الداخلة عبر الزجاج

5. استخدام شرائط منع تسرب الهواء حول الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد للخارج ودخول الهواء الساخن

6. استخدام الثرموستات القابلة للبرمجة أو الذكية التي يمكن ضبطها لتقوم بخفض أو رفع الحرارة تلقائيا عند تواجدك خارج المنزل