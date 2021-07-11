أولًا بأول.. تغطية مباشرة لرحلة الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انطلق رجل الأعمال ريتشارد برانسون، مؤسس شركة "فيرجن غالاكتيك"، في رحلة خاصة إلى الفضاء، الأحد، في محاولة ليصبح أول ملياردير يصل الفضاء وقبل 9 أيام من رحلة مقرر لجيف بيزوس مؤسسة شركة "أمازون".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لانطلاق رحلة برانسون إلى الفضاء:

برانسون يصل عى متن دراجة إلى محطة إطلاق رحلته للفضاء في ولاية نيوميكسيكو الأمريكية

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 https://t.co/4KjGPpjz0M