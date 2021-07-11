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أولًا بأول.. تغطية مباشرة لرحلة الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء

اقتصاد
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تغطية مباشرة لرحلة الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انطلق رجل الأعمال ريتشارد برانسون، مؤسس شركة "فيرجن غالاكتيك"، في رحلة خاصة إلى الفضاء، الأحد، في محاولة ليصبح أول ملياردير يصل الفضاء وقبل 9 أيام من رحلة مقرر لجيف بيزوس مؤسسة شركة "أمازون".

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وفيما يلي متابعة أولا بأول لانطلاق رحلة برانسون إلى الفضاء:

  • برانسون يصل عى متن دراجة إلى محطة إطلاق رحلته للفضاء في ولاية نيوميكسيكو الأمريكية
  • تأجيل إطلاق مركبة VSS Unity التي تسمى "الطائرة الفضائية" 10 إلى 15 دقيقة بعدما كان مقررًا انطلاقها الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش

  • انطلاق رحلة "فيرجن غالاكتيك" وعلى متنها الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء

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