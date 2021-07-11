"ساعة ذهابًا وإيابًا".. نجاح أول رحلة فضائية للملياردير ريتشارد برانسون

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هبطت طائرة "فيرجن غالاكتيك" الفضائية VSS Unity على الأرض بأمان، الأحد، بعد رحلة تاريخية إلى الفضاء استغرقت ساعة وكان على متنها مؤسس الشركة الملياردير ريتشارد برانسون، الذي وصل إلى الفضاء قبل رحلة مماثلة لمؤسس أمازون جيف بيزوس مقررة في 20 يوليو.

وانطلقت رحلة برانسون إلى الفضاء حوالي الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرًا بتوقيت غرينيتش، من قاعدة Spaceship America في ولاية نيوميكسيكو، متجهة إلى الفضاء لمسافة 50 ميلًا بعيدًا عن الأرض، قبل أن تعود وتهبط في القاعدة نفسها خلال ساعة واحدة.

وقد استغرق الوصول إلى يوم إقلاع الرحلة القصيرة أكثر من عقدين من الزمن، حيث أسس برانسون شركة "فيرجن غالاكتيك" في 2004 بهدف إنشاء مركبة فضائية مجنحة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 8 أشخاص، بما في ذلك طياران و6 ركاب.

وقد أجرت مركبة VSS Unity كما تسمى الطائرة الفضائية، أكثر من 20 رحلة تجريبية، وصلت 3 منها إلى حافة الفضاء وجعلت من 5 موظفين من "فيرجن غالاكتيك" رواد فضاء. ولكن رحلة برانسون اليوم تجعله أول ملياردير مؤسس لشركة فضاء يسافر على متن مركبة ساعد في تمويلها.