بوينغ تكشف عن مشكلة جديدة بطائرة "787 دريملاينر"

أمريكا وأوروبا تحسمان نزاعًا استمر 17 عامًا حول دعم "بوينغ" و"إيرباص"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشفت شركة "بوينغ"، الثلاثاء، عن مشكلة جديدة في طائرة "دريملاينر 787" ذات الجسم العريض، والتي تواجه العديد من المشاكل منذ أغسطس/ آب، إذ قالت الشركة إن بعض أجسام الطائرات لم يتم ربطها ببعضها البعض لتلبية المعايير الدقيقة، مضيفة أنه هناك العديد من الأسئلة حول عملية التحقق للتأكد من أنها تفي بالمعايير.

ويجب أن تفي المواقع التي يتم فيها ربط أجزاء من الطائرة بمعايير دقيقة جدًا، وتواجه الشركة حاليًا أسئلة حول عملية التفتيش المستخدمة للتحقق من هذا العمل.

تقول الشركة إنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على المشكلة وقد حددت طريقة لإصلاح طائرات 787 التي لم يتم تسليمها للعملاء بعد. كما قالت "بوينغ" إن طائرات 787 الموجودة بالفعل في الخدمة لا تحتاج إلى التوقف عن العمل.

ووافقت إدارة الطيران الفيدرالية، قائلة إنها على دراية بمشكلة جودة التصنيع، وأنها "لا تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الطيران".

كما قالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إنه "بناءً على البيانات، ستحدد إدارة الطيران الفيدرالية ما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات مماثلة على طائرات 787 الموجودة حاليًا في الخدمة التجارية".

وستقوم "بوينغ" بإصلاح الطائرات التي لم يتم تسليمها وتفتيشها قبل التسليم، في عملية ستستغرق بضعة أسابيع على حد قول الشركة.

وتمتلك "بوينغ" حوالي 100 طائرة من طراز "دريملاينر" لم يتم تسليمها بعد. وكانت قد قالت الشركة في أبريل/ نيسان إنها تتوقع تسليم غالبية هذه الطائرات خلال عام 2021، إلّا أنها أكدت يوم الثلاثاء أنها لن تصل إلى هذا الهدف بسبب مشاكل 787.

وكانت قد أوقفت الشركة مؤقتًا تسليم طائرة 787 في أغسطس/ آب الماضي وأوصت بوقف مجموعة من الطائرات مؤقتًا لتخضع لعمليات التفتيش. وقد عادت تلك الطائرات منذ ذلك الحين إلى الخدمة، كما استأنفت "بوينغ" تسليم الطائرات في مارس/ آذار.