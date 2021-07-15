بعد أقل من عام على طرحها.. تويتر يلغي ميزة تغريدات "فليتس" المختفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في السنوات القليلة الماضية، حاولت معظم منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية إصدار نسختها الخاصة من قصص "سناب تشات" الشهيرة، ولكن يبدو أن "تويتر" ستكون أول من يعترف بأن تجربتها مع المحتوى الذي يختفي قد فشلت.

أعلنت "تويتر"، الأربعاء، أنها ستلغي ميزة التغريدات المختفية "فليتس"، في 3 أغسطس/ آب، بعد أقل من عام من طرحها، لأن المستخدمين أظهروا اهتمامًا أقل مما توقعته الشركة لمشاركة "أفكارهم العابرة" على المنصة.

وقال إيليا براون، نائب رئيس المنتجات في "تويتر"، في منشور على مدونة: "لقد طرحنا فليتس كطريقة منخفضة الضغط وعابرة للناس كي يشاركوا أفكارهم العابرة. ولكننا لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين انضموا إلى فليتس كما كنا نأمل".

"فليتس" هي منشورات تختفي بعد 24 ساعة يتم عرضها بتسلسل بحسب وقت نشرها في أعلى صفحة المنشورات الرئيسية للمستخدمين. وخلافًا للتغريدات المعتادة، لا يمكن إعادة نشر تغريدات "فليتس" أو الإعجاب بها أو التعليق عليها، ولكن بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين الرد على ناشرها فقط من خلال الرسائل المباشرة. وكانت تأمل الشركة أن يشجع المنتج مستخدمي "تويتر" غير المتكررين على الانخراط في المنصة بشكل متكرر.

وكانت قد بدأت "تويتر" في اختبار "فليتس" في البرازيل لأول مرة في مارس/ آذار من العام 2020 وأطلقتها رسميًا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ورغم أن خاصية "فليتس" لم تحظ باهتمام مستخدمي "تويتر"، إلا أن المنتجات المماثلة تحظى بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث كانت منصة "سناب تشات" رائدة في مفهوم المحتوى الذي يختفي بعد 24 ساعة في عام 2013، ومنذ ذلك الحين أصدرت العديد من المنصات، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"لينكدإن" إصداراتها الخاصة من الميزة.