بيتكوين تهبط 6% دون حاجز 30 ألف دولار في الـ24 ساعة الماضية

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—هبطت العملة الرقمية "بتكوين" بنسبة 6% خلال الـ24 ساعة الماضية لتتراجع دون حاجز الـ30 ألف دولار وسط مخاوف انتشار متحور دلتا وتأثيره على تعافي العالم من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وتم تداول عملة بتكوين بسعر 29.800 ألف دولار وهي النسبة الأدنى التي تصلها العملة الرقمية الأكثر شهرة منذ الشهر الماضي.

وهبطت عملات رقمية أخرى وفقا لتقرير "كوين ديسك"، حيث تراجعت عملة إيثيريوم بنسبة 7% وكذلك عملة دودج كوين بالنسبة ذاتها.

وقال ادوارد مويا، محلل الأسواق المالية لمنطقة الأمريكيتين في مركز أواندا إن "بيتكوين تعتبر أكثر الاستثمارات خطورة في الوقت الراهن وقد تشهد موجة من ضغط البيع في حال دخلت وول ستريت بحالة رهاب البيع".