شركة "كرافت" تطرح نكهة آيس كريم جديدة.. هل هي الأغرب على الإطلاق؟

قد لا يشبه مذاقها أي "آيس كريم" آخر.. كيف كان رد فعل الناس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعاونت شركة "كرافت هاينز" مع "فان لويفين آيس كريم" التي تتخذ من بروكلين، نيويورك، مقرًا لها لتقديم إصدار محدود من البوظة بنكهة المعكرونة بالجبن.

وقالت إميلي فيوليت، كبيرة مديري العلامات التجارية في "كرافت ماكاروني أند نشيز" في بيان صحفي: "نعلم أنه لا يوجد أي شيء ينعش أكثر من الآيس كريم في يوم صيفي حار. ولهذا السبب أردنا الجمع بين اثنين من أكثر الأطعمة جلبًا للسعادة، لصنع الآيس كريم بالنكهة التي لا تُنسى من المعكرونة بالجبنة التي كبرنا معها".

لصنع الحلوى بالجبن، قامت "فان لويفين" بتحويل نكهة المعكرونة الشهيرة من "كرافت" إلى آيس كريم. تقول فيوليت إن مذاقها لا يقتصر "على كونها لذيذة فحسب، بل إنها مصنوعة أيضًا من مكونات عالية الجودة ولا تحتوي على نكهات صناعية أو مواد حافظة أو أصباغ تمامًا مثل المعكرونة بالجبن من كرافت".

ووصفت "فان لويفين" البوظة على إنستغرام بأنها "الآيس كريم التي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها".

وكانت قد بدأت الشركة بيع النكهة الجديدة في 14 يوليو/ تموز، في اليوم الوطني للمعكرونة بالجبن، حيث توفرت في جميع أنحاء أمريكا عبر الإنترنت، وفي المتاجر الفعلية في نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي وتكساس.

ورغم أنها بيعت كليًا بسرعة كبيرة منذ إطلاقها، تقول الشركة إنها تعمل على توفير إمدادات جديدة من النكهة الغريبة.