دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، الاثنين، على توزيع عام قدره 650 مليار دولار يعد الأكبر في تاريخ الصندوق.

ويهدف التوزيع بحسب ما ذكره بيان للصندوق إلى دعم السيولة العالمية في ظل تفشي جائحة كورونا وتعامل دول العالم مع تبعاتها من ديون متزايدة وتداعيات الجائحة.

ومن المقرر أن يصبح التوزيع ساري المفعول في 23 أغسطس/ آب 2021، حيث سيوزع حوالي 275 مليار دولار من الإصدار على الأسواق الصاعدة والدول النامية، بما فيها البلدان منخفضة الدخل.

وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق في بيان إن التوزيع سيكون بمثابة "حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة. وسيشمل توزيع هذه المخصصات كل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. وعلى وجه الخصوص، سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد 19".