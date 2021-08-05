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السعودية تبدأ بتنفيذ قرار "قصر العمل بالمولات على السعوديين"

اقتصاد
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صورة أرشيفية من أحد المجمعات التجارية في السعودية
Credit: HASSAN AMMAR/AFP/Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأت السلطات السعودية، بتطبيق قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على المواطنين السعوديين، وفقا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

وأوضحت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن القرار "يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، حيث يأتي تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل".

وذكر تقرير منفصل لوكالة الأنباء السعودية أن "فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلقت في جولات رقابية شملت جميع المجمعات التجارية المغلقة في جميع مناطق المملكة.."

وتهدف الجولات وفقا للتقرير "إلى التوعية أولًا بأهمية تطبيق القرار، ومتابعة مدى التزام المجمعات التجارية المغلقة بتنفيذ القرار وضبط المخالفات خاصة وأن فترة السماح امتدت لـ (120) يومًا قبل دخول القرار حيز التنفيذ".

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