أرامكو السعودية في الصدارة.. هذه الشركات الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط لعام 2021

بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، زيادة أرباحها إلى 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2021، وهي تشكل 4 أضعاف ما جنته في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا بيان للشركة الأحد.

وأوضح بيان أرامكو أن تضاعف الأرباح كان بزيادة نسبتها 288% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 (24.6 مليار ريال سعودي= 6.6 مليار دولار).

وأعلنت الشركة توزيعها أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار).

وبلغ صافي دخل أرامكو عن النصف الأول من العام الحالي 176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 103% عن الفترة نفسها من عام 2020.

وأرجعت الشركة هذه النتائج إلى "ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق والكيميائيات... في أعقاب تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم".

ووصف رئيس أرامكو، أمين بن حسن الناصر النتائج بأنها "مميّزة جدًا" وتستند "على الانتعاش القوي في الطلب العالمي على الطاقة، ما يعزز دخول أرامكو السعودية النصف الثاني من عام 2021 وهي أكثر مرونة وقدرة على التكيّف".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الناصر انتهاء الشركة من إصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار، وإدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي للتداول في بورصة لندن.

وحتى يوم الجمعة، وصل سعر برميل النفط الخام 70,42 دولار أمريكي.