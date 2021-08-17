دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على أن "التحايل" على "السعودة" يعتبر خيانة للبلاد وولاة الأمر، لافتا إلى مثل من يتقاضى راتبا دون عمل عبر شركات "سعودة" يعتبر مكسبا مذموما لا يجوز.

الشيخ عبدالله المنيع: التحايل على "السعودة" خيانة للوطن. #قناة_السعودية #فتاوى https://t.co/BHWETaEoI4

ويعني مصطلح "السعودة" القيام بإحلال نسبة من المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص بالمملكة.

جاء ذلك في مقابلة للمنيع على القناة السعودية الرسمية، حيث قال: "هذا التصرف (السعودة) من الدولة هو تصرف حكيم وتصرف عادل وتصرف من شأنه أن تستغني البلاد بالمستقبل عن الاستعانة باستقدام الأجانب ونحو ذلك فمصالح البلاد يجب أن تكون محصورة في البلاد لقوة البلاد بها واما المصالح التي تخرج عن البلاد فهي خسارة على البلاد.."

وأضاف: "السعودة الآن هي في الواقع سلاح ذو حدين إذا استعمل لما تريده الدولة فجزا الله المنفذ والمستجيب مع الدولة كل خير ويسر الله أمره، لأنه في الواقع استجاب لمستهدفات الدولة، أما إن كان يعمل ما يعمله كثير من الشركات وكثير كذلك من المواطنين هذه تعتبر خيانة للبلاد ولولاة الأمر.."