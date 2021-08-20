تقرير: البطالة قد تكون أفضل للصحة من الحصول على وظيفة رديئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، الخميس، تقريرا ألقت فيه الضوء على حجم البطالة في المنطقة العربية.

وذكر التقرير أن "عدد الأفراد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية بلغ 14.3 مليون، مسجلة بذلك أعلى مستوى بطالة في العالم، لا سيما بين النساء والشباب".

وكشف التقرير عن "واقع عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية، ويظهر الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي، التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية، جراء التغيرات الديمغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي".

وسلط التقرير الضوء على عدم المساواة بين الجنسين وتداعيات الجائحة على أسواق العمل بالإضافة إلى الصراعات التي تشكل عقبة أساسية.